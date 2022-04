Avec un bon Yabusele, le Real Madrid se qualifie pour le Final Four

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Real Madrid n'a laissé aucune chance au Maccabi Tel-Aviv en quarts de finale de l'EuroLeague. L'équipe de Pablo Laso s'est qualifiée pour le Final Four en s'imposant 3 manches à 0. Mardi soir, ils ont remporté le match 3 en Israël 87 à 76. La paire intérieure française Guerschon Yabusele (16 points à 6/7 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 36 minutes) - Vincent Poirier (14 points à 4/5, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 22 d'évaluation en 24 minutes) a brillé. Fabien Causeur a ajouté 4 points à 2/5 et 5 passes décisives pour 7 d'évaluation en 28 minutes.

Dans l'autre match de la soirée, l'Anadolu Efes a pris l'avantage sur Milan (77-65). Les champions en titre ont mieux commencé et fini la partie. Rodrigue Beaubois n'est pas entré en jeu au contraire d'Adrien Moerman qui a été responsabilisé (8 points à 4/6 et 5 rebonds en 29 minutes). Les Stambouliotes mènent désormais deux victoires à une.