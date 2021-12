Avec un énorme Mirotic, le Barça remporte le choc contre le Real Madrid et prend seul la tête de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Rivaux historiques, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés ce vendredi soir dans un match à enjeu en EuroLeague. En effet, avec 11 victoires en 13 matches, les deux équipes étaient à égalité avant la rencontre. Vainqueur 93 à 80 (statistiques), le Barça prend donc seul la tête de la saison régulière. Dans un Palau Blaugrana bien garni, les Catalans ont fait la course en tête. Ils se sont appuyés sur leur ailier-fort star, ancien joueur du Real Madrid, Nikola Mirotic (31 points à 7/10 aux tirs et 14/15 aux lancers francs, 10 rebonds, 5 balles perdues et 9 fautes provoquées pour 39 d'évaluation - record personnel - en 29 minutes). Face à lui, Guerschon Yabusele n'a pas connu une grande réussite (8 points à 2/6, 4 rebonds et 5 fautes provoquées pour 8 d'évaluation en 26 minutes), hormis dans le dernier quart-temps. Plus tôt, Fabien Causeur a inscrit trois tirs primés (11 points à 4/7 en 22 minutes). Défendu très fort, Thomas Heurtel a eu à fournir beaucoup d'efforts (11 points à 4/13, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 3 d'évaluation en 19 minutes). Enfin, Vincent Poirier a cumulé 7 points à 3/5 et 4 rebonds en 16 minutes.

Dans les autres rencontres de la soirée, outre la victoire de Milan à Monaco, le CSKA Moscou a signé son quatrième succès de suite en EuroLeague en l'emportant 73 à 51 chez le Zalgiris Kaunas. Le Panathinaikos Athènes s'est imposé 82 à 67 contre l'ALBA Berlin.