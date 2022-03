Avec un groupe au complet à Milan, Sasa Obradovic veut "écrire une page historique de l'AS Monaco"

Monaco a rendez-vous avec son destin ce jeudi soir. Si les Monégasques l'emportent à Milan, la Roca Team sera pratiquement qualifiée pour le Top 8 de l'EuroLeague, à moins d'un sans-faute de l'ALBA Berlin sur ses trois derniers matchs (dont le dernier à Gaston-Médecin...). Conscient d'avoir son destin entre leurs mains, Sasa Obradovic, Léo Westermann et Yakuba Ouattara se sont exprimés quelques heures avant le match de ce jeudi. Si l'entraîneur Sasa Obradovic fait l'éloge de l'équipe milanaise, il croit en l'exploit :

"Milan possède un large effectif, avec des joueurs athlétiques, de la taille, des joueurs qui savent jouer ensemble, avec de l'expérience. Milan est efficace en défense mais pas seulement, c'est l'équipe la mieux organisée de l'EuroLeague et qui s'appuie sur de nombreux systèmes. Ils sont capables de ralentir le tempo en cas de besoin. Ce sera très difficile de les faire trébucher, mais nous savons aussi que nous avons nos atouts importants et une grande motivation dans le but d'écrire une page historique de l'AS Monaco que serait une qualification pour les playoffs. Il ne faut pas faire de calculs et jouer toutes nos chances à fond".

"On a retrouvé toute l'équipe, il n'y a plus aucun blessé"

Pour le capitaine Léo Westermann, l'essentiel est que toute l'équipe soit réunie pour ce choc :

"On est tournés vers l'EuroLeague, vers Milan, On a retrouvé toute l'équipe, il n'y a plus aucun blessé. On se prépare pour ce (jeudi) soir. C'est une équipe avec énormément d'expérience, de haut niveau et une des meilleures d'Europe. C'est sûr que ça va être un match très compliqué et très physique. On a les armes pour espérer quelques choses là-bas et on va tout faire."