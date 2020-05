Avocat de Zvezdan Mitrovic, Xavier Lecerf : "On peut en discuter mais pas dans un cadre disciplinaire"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis une dizaine de jours maintenant, l'information d'une potentielle fin de collaboration entre l'ASVEL et son entraîneur Zvezdan Mitrovic, un an avant la fin de son contrat (prévue pour le 30 juin 2021), circule dans les coulisses du basketball français. Celle-ci est devenue plus crédible quand l'arrivée de Frédéric Fauthoux au sein du club rhodanien a été annoncée puis confirmée par d'autres médias.

Cependant, pendant longtemps, la communication des deux camps est restée la même. L'ASVEL n'a souhaité commenter les informations relatives aux changements dans son effectif professionnel et son staff technique et l'a confirmé publiquement dans un communiqué. Quant à Zvezdan Mitrovic et ses représentants, ils ont nié tout départ potentiel, notamment vers le Bayern Munich. Jusqu'à ce samedi. L'avocat du technicien monténégrin, Maître Xavier Lecerf, a annoncé à divers médias dont BeBasket que son client avait été convoqué par ses employeurs pour un entretien dans les jours à venir, évoquant même une mesure disciplinaire.

"Il y a 10 jours on lui demandait, en visio, de faire le recrutement de l’équipe 2020/21 alors qu’il n’est pas censé travailler, puisque précisément en chômage partiel, et aujourd’hui on le convoque dans un cadre disciplinaire, s'est étonné l'avocat ce samedi. C’est vraiment inédit. [...] Je suis impatient de découvrir ce qui va sortir du chapeau vert pour essayer de caractériser un motif rocambolesque de rupture de contrat, si d’aventure c’est vers cela que l’on se dirige. Ce qui est imposé à Zvezdan Mitrovic, à une procédure disciplinaire nécessairement fantaisiste, n’est pas digne du respect qui lui est dû. Si l’ASVEL souhaite refondre son staff, c’est son droit et on peut en discuter entre gentlemen mais pas dans un cadre disciplinaire. C’est ridicule. Pour l’heure, Zvezdan entend aller au terme de son contrat et j’invite les dirigeants de l’ASVEL à respecter les accords contractuels, à annuler leur procédure disciplinaire aventureuse et pittoresque ainsi qu'à poursuivre sereinement la relation."

Des relations tendues

Une bataille juridique semble s'amorcer entre les deux camps. Les difficultés relationnelles entre Zvezdan Mitrovic et plusieurs membres de l'ASVEL, déjà problématiques en cours de saison 2018/19, ont ressurgi sur le début d'année 2020, après un début de saison pourtant idyllique. Longtemps grippé au mois de janvier, Zvezdan Mitrovic a manqué plusieurs rencontres sur le banc de son équipe et sa formation est entrée dans une spirale négative. Son retour n'a pas coïncidé avec le retour de résultats au beau fixe et aux défaites se sont ajoutés divers problèmes, comme le clash avec Edwin Jackson (prêté ensuite à l'Estudiantes Madrid où il va finalement rester) et plusieurs disqualifiantes, notamment une à la fin d'une défaite à domicile contre les Metropolitans 92. La Leaders Cup aurait pu permettre à tout le monde de repartir du bon pied mais la défaite en finale contre Dijon n'a pas pesé dans la balance pour Zvezdan Mitrovic.

Les dirigeants ont semble-t-il fait leur choix, celui de se séparer d'un coach dont le comportement peut parfois poser problème et dont les choix sportifs (l'utilisation irrégulière d'Antoine Diot par exemple) soulèvent des questions. Mais la popularité de Zvezdan Mitrovic, grâce à son image autoritaire (quelque soit le statut des joueurs), la responsabilisation des jeunes et surtout son bilan (la conquête du titre de 2019 à l'issue de sa première saison au club puis de bons débuts de l'ASVEL pour son retour en EuroLeague) rend ce choix délicat.

La ligne conductrice des dirigeants reste la même : aucun individu ne se trouve au-dessus de l'institution. L'organisation tentera désormais de prouver que les résultats sportifs ne viennent pas d'une seule et unique personne, le coach.