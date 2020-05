Axel Toupane remporte sa bataille judiciaire contre l'Olympiacos

EUROLEAGUE

Crédit photo : GPJ

Joueur de l'Olympiacos Le Pirée en 2018/19, Axel Toupane (2,01 m, 27 ans) n'est pas allé au bout de la saison. Et pour cause, le club athénien, en proie à des difficultés financières, n'aurait pas respecté les termes du contrat qui liait les deux parties. L'international français et ses représentants ont donc poursuivi la société grecque détentrice des droits sportifs de l'institution du Pirée.

Ce mardi, Eurohoops a annoncé que le Basketball Arbitral Tribunal (BAT) avait rendu un jugement favorable au camp du joueur. Le fils de Jean-Aimé Toupane est censé pouvoir récupérer ses salaires impayés ainsi que des intérêts alors que son agence va elle enfin être réglée.