Barcelone : Sarunas Jasikevicius touché par la COVID-19

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone Sarunas Jasikevicius et son assistant Darius Maskoliunas ont été testés positifs à la COVID-19. Ils étaient tous présents jeudi lors de la victoire des Catalans contre le CSKA Moscou pour la première journée de l'EuroLeague.

@FCBBasket head coach Sarunas Jasikevicius and his assistant Darius Maskoliunas have both tested positive for Covid-19 in the latest PCR tests