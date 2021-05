Barcelone, l'Anadolu Efes et Milan au Final Four

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après la victoire du CSKA Moscou en trois manches contre le Fenerbahçe Istanbul, les belles des trois autres quarts de finale se sont joués ce mardi. Les trois clubs évoluant à domicile l'ont emporté : le FC Barcelone, l'Anadolu Efes Istanbul et Milan.

Après quatre matches serrés, le Barça n'a fait qu'une bouchée du Zénith Saint-Pétersbourg (79-53) qui a fini par craquer face à la profondeur et l'impact physique de l'équipe de Sarunas Jasikevicius. "Je pense qu'on a donné le ton dès le début", a reconnu le coach vainqueur, qui va désormais préparer la demi-finale contre Milan.

Car Milan a aussi gagné sa belle face au Bayern Munich. Portée par un énorme Shavon Shields (34 points à 5/6 à 3-points, 41 d'évaluation) - qui rejoint son compatriote danois du CSKA Moscou Iffe Lunfberg au Final Four -, l'équipe d'Ettore Messina a fait la course en tête avant que les Bavarois ne reviennent à une possession à 14 secondes de la fin pour finir à -3 (92-89). Après 29 ans d'absence à ce niveau, Milan retourne au Final Four.

Enfin, à l'image de la série, l'Anadolu Efes Istanbul a eu bien plus de mal que prévu du Real Madrid dans cette belle, gagnée 88-83. Les Turcs ont du attendre la dernière minute et un 3-points de Krunoslav Simon (17 points) puis deux lancers francs de Chris Singlenton (26 points, record égalé en EuroLeague) pour s'en sortir.

Les quatre équipes s'affronteront à Cologne en Allemagne du 28 au 30 mai prochain.