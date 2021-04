Barcelone assuré de finir premier, Valence se relance dans la course aux Playoffs

EUROLEAGUE

Après la qualification historique du Bayern Munich en Playoffs, Barcelone a validé sa première place en venant à bout du Fenerbahçe (82-73), ce vendredi 2 avril. En tête à la pause (47-42, 20') Léo Westermann (9 points à 3/7 à 3-points et 4 passes pour 8 d'évaluation) et ses coéquipiers ont su préserver leur avance au retour des vestiaires. Nando De Colo a lui terminé la rencontre avec 12 points dont 3/3 à 2-points et 6 passes décisives pour 13 d'évaluation.

En milieu de tableau, la lutte continue pour les deux derniers tickets des Playoffs d'EuroLeague. Valence a fait une bonne opération en allant s'imposer sur le fil à l'ALBA Berlin, grâce à un Klemen Prepelic toujours aussi tranchant (24 points dont 5/7 à 3-points, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 29 d'évaluation). Un résultat qui ne fait pas les affaires de l'AS Monaco puisque si les Espagnols ne finissent pas dans le Top 8, une "simple" finale d'EuroCup suffirait à la Roca Team pour s'ouvrir les portes de l'EuroLeague.

Dans les autres rencontres, le Real Madrid s'est imposé à domicile contre l'Olympiakos (72-63) alors que le CSKA Moscou a remporté son derby contre le Khimki Moscou dans les grandes largueurs (97-72).

La 33e journée de l'EuroLeague :