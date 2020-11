Barcelone corrige le Fenerbahçe (+42), Kaunas chute lourdement chez le Maccabi (-28)

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après s'être largement imposé chez l'ALBA Berlin la semaine dernière, le FC Barcelone s'est imposé avec encore plus d'avance sur son parquet, contre le Fenerbahçe Istanbul (97-55). +11, +11, +9, +11... A chaque quart-temps, les Catalans ont donné la leçon aux Stambouliotes. Privés de Nando De Colo, absent un mois à cause d'une blessure au mollet, Léo Westermann (9 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 4 balles perdues pour 8 d'évaluation en 20 minutes) n'ont pas vu le jour face à l'équipe de Thomas Heurtel (8 passes décisives en 16 minutes).

"Je pense que l'on a eu beaucoup de respect pour le Fenerbahçe, a commenté l'entraîneur vainqueur Sarunas Jasikevicius après la rencontre. Bien sûr, nous étions inquiets à propos de leur défense. On a bien bougé le ballon, pour avoir beaucoup de tirs ouverts. Il leur manquait clairement Nando (De Colo). Quoi qu'il en soit, c'est un excellent résultat et une belle soirée pour nous. Beaucoup de choses ont bien fonctionné ce soir. Cette différence n'est pas normale face à une si belle équipe."

Barcelone reste seul leader de l'EuroLeague alors que derrière le Zalgiris Kaunas perd du terrain. Les Lituaniens ont eux pris une rouste, sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (85-57). A la mi-temps, ils étaient déjà à -30 (53-23), prenant l'eau de toute part face à une équipe très adroite (60% de réussite aux tirs). Joffrey Lauvergne aura apporté 11 points à 5/9, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 14 d'évaluation en 21 minutes.

Les autres matchs de ce jeudi soir ont été plus serrés. Le CSKA Moscou s'en est sorti contre Baskonia (89-86). Face à son ancienne équipe, Darrun Hilliard s'en est donné à coeur joie (31 points à 12/16 aux tirs dont 7/10 à 3-points). Enfin, malgré un mauvais départ (10-22 au bout d'un quart-temps), l'Olympiakos Le Pirée a battu l'ALBA Berlin (75-71). Les Reds ont renversé la rencontre dans le troisième quart-temps (27-9). Livio Jean-Charles a de nouveau été titulaire (13 points à 4/8 aux tirs et 5/5 aux lancers francs et 5 rebonds mais 4 balles perdues et 5 fautes pour 10 d'évaluation en 23 minutes).