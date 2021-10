Barcelone dernière équipe invaincue

EUROLEAGUE

Après six journées d'EuroLeague, seul le FC Barcelone est encore invaincu en EuroLeague. Les Catalans se sont imposés 76 à 74 ce mardi soir chez le Fenerbahçe Istanbul sur un panier très difficile de Nikola Mirotic. L'équipe de Nando De Colo (4 points à 2/4 aux tirs, 3 passes décisives, 2 interceptions et 6 balles perdues pour -2 d'évaluation en 20 minutes) est bloquée à 2 victoires (pour 4 défaites).

Vainqueur de ses cinq premiers matches de la saison d'EuroLeague, Milan est tombé mardi soir sur le parquet du Bayern Munich dans le remake des quarts de finale des playoffs du printemps 2021. Après un début de saison compliqué, les Bavarois reprennent du poil de la bête. S'ils n'ont réalisé que 9 passes décisives ce mardi, ils ont contenu les attaques adverses, à l'image de Shavon Shields (6 points à 1/6). Le retour de Vladimir Lucic (20 points) fait aussi beaucoup de bien aux Allemands.

Derrière au classement, l'Olympiakos (4 victoires, 2 défaites) s'installe dans la partie haute. Les Grecs ont battu l'ALBA Berlin ce mardi avec un bon Moustapha Fall (8 points à 4/5, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 23 minute). Livio Jean-Charles a plus joué que d'habitude (6 points à 2/3 en 14 minutes). Le Maccabi Tel-Aviv affiche le même bilan (4 victoires, 2 défaites). En revanche, Mathias Lessort n'a joué que 4 minutes lors de la victoire face au Zalgiris Kaunas mardi soir, le temps de marquer 2 points et prendre 2 rebonds.

Les résultats d'EuroLeague du mardi 26 octobre :