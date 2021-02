Barcelone dominé par l'Anadolu Efes, le CSKA Moscou n'en profite pas à Valence

EUROLEAGUE

Leader de l'EuroLeague, le FC Barcelone s'est incliné à domicile contre l'Anadolu Efes Istanbul jeudi soir pour la 24e journée de la saison régulière. Les Turcs, portés par leur duo Shane Larkin (19 points, 22 d'évaluation) - Vasilije Misic (26 points, 30 d'évaluation), ont fait la course en tête, sans jamais parvenir à distancer le FC Barcelone. Avec notamment un 3-points de Léo Westermann (3 points à 1/1, 2 rebonds et 1 passe décisive en 14 minutes) en première intention, les Catalans ont recollé dans le final, mais ils n'ont pas réussi à passer devant, la faute notamment aux rebonds offensifs d'Adrien Moerman (3, pour 5 prises au total en plus de 6 points à 3/5 aux tirs) et la sérénité de Rodrigue Beaubois (7 points à 3/5 en 21 minutes).

Cette défaite de Barcelone aurait pu permettre au CSKA Moscou de revenir à leur hauteur au classement. Sauf que l'équipe de Dimitris Itoudis, malgré les 37 points à 11/27 aux tirs de Mike James, s'est inclinée à Valence 105 à 103 après double-prolongation. Privés de Nikola Milutinov et Toko Shengelia, les Russes avaient le tir de la victoire à la fin du temps réglementaire mais Sam Van Rossom a contré l'ultime tentative de Mike James. Lors de la première prolongation, alors qu'il restait sur 27 réussites de suite sur la ligne de réparation, Martin Hermannsson (17 points) a manqué un lancer franc qui aurait permis à Louis Labeyrie (8 points à 3/6 et 7 rebonds pour 14 d'évaluation en 28 minutes) & co de l'emporter. Mais ce succès a simplement été retardé de 5 minutes, Mike James ratant la cible sur sa dernière tentative de buzzer beater.

