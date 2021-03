Barcelone en puissance contre le Real Madrid, l'Anadolu Efes Istanbul se reprend

Face à son frère ennemi, le FC Barcelone a remporté le clasico du basketball espagnol face au Real Madrid, ce jeudi 11 mars 2021. En tête à la pause (28-41, 20'), Nikola Mirotic (13 points à 3/8 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes pour 24 d'évaluation) et ses hommes ont enfoncé le clou en deuxième mi-temps (76-81, 40)'. Si Léo Westermann n'a pas joué, Fabien Causeur s'est lui limité à 3 points en 8 minutes.

Dans les autres rencontres de la 29e journée d'EuroLeague, Rodrigue Beaubois (12 points dont 3/4 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes pour 14 d'évaluation) et l'Anadolu Efes Istanbul ont muselé le Zalgiris Kaunas (89-62) de Joffrey Lauvergne (6 points à 3/5 aux tirs pour 4 d'évaluation).

