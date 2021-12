Barcelone essuie une défaite surprise contre Baskonia pour terminer l'année en EuroLeague

Leader de l'EuroLeague, le FC Barcelone faisait face à une équipe de Baskonia largement moins bien classée (15e) ce jeudi pour la 18e journée de l'EuroLeague. Pourtant cela n'a pas empêché les hommes de Sarunas Jaskikevicius de concéder une défaite surprise 94 à 75 à Vitoria-Gasteiz. Le Barca restait jusqu'alors sur une très belle série de 9 victoires consécutives dans la compétition. Ce n'est pas la première fois que Baskonia fait tomber les Blaugrana cette saison. Il faut remonter en début de mois de décembre pour retrouver une situation similaire, en Liga Endesa cette fois-ci. Le score était de 91 à 78 en faveur des Basques, qui s'étaient imposés dans la capitale catalane.

Jeudi, tout semblait compliqué pour les leaders de l'EuroLeague. Nikola Mirotic a bien eu du mal à trouver du répondant chez ses coéquipiers. Les quatre autres membres du cinq majeur ont compilé 20 points en tout, contre 19 pour l'Hispano-Monténégrin, dont 10 consécutifs dans le troisième quart-temps. Malgré les tentatives désespérées de Nikola Mirotic pour maintenir le Barça à flot, Rokas Giedraitis (20 points) ont complétement débordé leurs adversaires sur les deuxième (20-11) et troisième quart-temps (34-20). Six des dix joueurs utilisés par Baskonia ont marqué 10 points ou plus, Lamar Peters en a inscrit 8, sous les ordres David Gil, l'assistant qui remplaçait Neven Sphahija, ce dernier ayant été touché par la Covid-19.

It is more than crystal clear that FC Barcelona has nothing to celebrate after the game against Baskonia



MORE DETAILS: https://t.co/5sQ9b44KIN pic.twitter.com/Hlfc1GZ5kR