Barcelone facile vainqueur d’une bien pâle équipe de Villeurbanne

EUROLEAGUE

En dehors de quelques passes lobées pour Fall ou Antetokoumpo le collectif offensif du champion de France en titre n’aura pas montré grand-chose. Tout l’inverse de son adversaire du soir.

Le début de match n’augure rien de bon. Le Barça déroule son jeu passe à la perfection avec à la conclusion Nikola Mirotic et Nicolas Laprovittola qui décidément aime jouer face à l’ASVEL (déjà auteur de 25 points lors du match aller). En face ça dribble beaucoup, souvent sur place, et ça ne propose pas grand-chose en dehors de pick and roll. Premier break 10-2 après 2’30’’.

L’entrée de Youssoupha Fall fait du bien en attaque. Dans la continuité de son bon match face au Bayern le Sénégalais est à la conclusion d’actions enfin construites. Il est même à créditer d’un jolie 4/4 aux lancers-francs lors du premier quart temps. Malheureusement en défense l’ASVEL est dans l’incapacité de faire des stops et le Barça déroule son jeu. 26 points marqués après 10 minutes, et on a même le sentiment qui si les Blaugranas n’avaient pas été anormalement dispendieux au niveau des pertes de balles, l’addition aurait pu encore être bien plus lourde.

Un petit coup de chaud d’Elie OKOBO juste avant la mi-temps permet au villeurbannais de recoller un peu avant de rentrer aux vestiaires (45-30 à la pause).

Le 3ème quart est à sens unique et on craint même que cela ne tourne à la correction. L’ASVEL persiste à changer systématiquement sur tous les écrans en défense. Et face à des joueurs du calibre de Calathes, Laprovittola et Jokubaitis sur les lignes arrières c’est très lourdement sanctionné.

Heureusement le Barça lève le pied lors du dernier acte en ouvrant son banc et en donnant du temps de jeu à ses jeunes. Cela permet aux villeurbannais de réduire un peu l’écart en trompe l’œil, eux qui auront été menés de plus de 20 points pendant toute le seconde mi-temps.

La saison d’Euroleague est encore longue mais si l’ASVEL veut continuer à rêver encore à une 8ème place, qualificative en play-offs, il va falloir rapidement récupérer les blessés mais aussi proposer autre chose au niveau du jeu.