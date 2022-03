Barcelone inflige une défaite à l'Etoile Rouge, concurrent direct de Monaco

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Vendredi soir, pendant que Baskonia signait une nouvelle victoire, cette fois contre l'ALBA Berlin, le FC Barcelone a confirmé son statut de leader de l'EuroLeague en s'imposant 82 à 70 face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Les joueurs de Sarunas Jasikevicius ont été excellents en première mi-temps, à tel point que leur coach lituanien a reconnu qu'ils avaient joué comme jamais quasiment cette saison. "Je pense que nos 15 premières minutes ont été absolument spectaculaires, parmi nos meilleures cette saison et les meilleures depuis longtemps." Mais les Serbes, bien que menés 47-32 à la pause, n'ont pas abdiqué et sont revenus petit à petit (75-68). Finalement, grâce notamment à Dante Exum (13 points à 5/7 aux tirs), Brandon Davies (20 d'évaluation) et Rokas Jokubaitis, ils ont été définitivement repoussés par les Catalans.

Si l'on enlève les résultats face aux clubs russes, c'est la 19e victoire en 24 matches pour le FC Barcelone cette saison. Ils sont premiers devant le Real Madrid (18 victoires, 6 défaites). De son côté, l'Etoile Rouge tombe à 11 victoires et 13 défaites. Ils ont ainsi le même bilan que l'AS Monaco, l'un de leurs concurrents pour les playoffs. Derrière ces deux équipes, le Maccabi Tel-Aviv a pour sa part un bilan équilibré (11 victoires, 11 défaites). La Roca Team ne devra pas flancher contre l'Olympiakos Le Pirée mercredi soir à domicile.