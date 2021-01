Barcelone remporte le choc à Moscou, le Fenerbahçe enchaîne (+26) et équilibre son bilan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le début d'année du CSKA Moscou en EuroLeague est pour le moment difficile. Huit jours après sa défaite à Vitoria, l'équipe de Dimitris Itoudis a perdu le choc de la 20e journée contre le FC Barcelone. Les Catalans ont pris le dessus dans le troisième quart-temps mais c'est à 5 minutes de la fin, avec deux paniers à 3-points de suite de Nick Calathes (13 points à 5/11, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 12 d'évaluation en 27 minutes), que les Blaugranas ont fait l'écart définitif (de 62-69 à 62-75, pour finir à 75-88).

De retour dans son ancien club, l'arrière étatsunien Cory Higgins a dominé les débats (23 points à 9/17 aux tirs, 6 rebonds et 6 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 29 minutes). Lui aussi face à l'une de ses anciennes équipes, Léo Westermann n'a joué que 4 minutes.

Même si le FC Barcelone (2 victoires en 2 matches contre le CSKA) a le point-average favorable sur son adversaire de ce vendredi, les Moscovites restent leaders de l'EuroLeague avec 15 victoires en 20 rencontres, contre 14 succès pour le FCB.

Avec un match en retard, le Real Madrid (13 victoires et 6 victoires) suit au classement. Dans un match disputé, au point que les coaches Pablo Laso et Andrea Trinchieri se soient échangés des mots au moment de se serrer la main, les Madrilènes ont pu compter sur un Walter Tavares encore dominant (26 points et 9 rebonds). Fabien Causeur n'a pas joué.

Au pied du podium on trouve l'équipe surprise de la saison (pour le moment), le Zénith Saint-Pétersbourg (12 victoires et 6 défaites), qui a battu le Zalgiris Kaunas (77-65) de Joffrey Lauvergne (11 points à 5/7, 2 rebonds et 5 fautes pour 8 d'évaluation en 24 minutes).

Enfin, on notera les larges victoires de Valence (+20 contre l'Etoile Rouge de Belgrade, avec 16 points à 5/6 en 20 minutes de Louis Labeyrie) et du Fenerbahçe Istanbul (+26 contre le Panathinaikos Athènes). C'est la cinquième victoire de suite de l'équipe de Nando De Colo (12 points à 4/10, 5 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 11 d'évaluation en 25 minutes) qui équilibre ainsi son bilan (10 victoires et 10 défaites).

Les résultats de la 20e journée de l'EuroLeague :