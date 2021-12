Barcelone reste leader, le Fenerbahçe et De Colo confirment contre Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Seul leader de l'EuroLeague depuis sa victoire contre le Real Madrid, le FC Barcelone s'en est sorti sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade ce mardi pour la 15e journée de l'EuroLeague. Sous les yeux du tennisman Novak Djokovic, les Catalans ont fait l'écart dans le troisième quart-temps (18-27) pour s'imposer 76 à 69. Une nouvelle fois, l'équipe de Sarunas Jasikevicius a livré une performance collective (22 passes décisives pour 27 paniers et 13 lancers francs marqués) avec huit joueurs entre 6 et 14 points.

Au classement, le FC Barcelone (13 victoires, 2 défaites) devance le Real Madrid (12 victoires, 3 défaites). Sans le coach Pablo Laso ni Thomas Heurtel, deux positifs à la COVID-19, ni Guerschon Yabusele, blessé au pied, les Madrilènes n'ont pas eu de mal à se défaire de l'ALBA Berlin (87-64). Vincent Poirier a été impérial au rebond (9 prises en 16 minutes, en plus de 4 points à 1/4 aux tirs). Titulaire, Fabien Causeur a ajouté 3 points à 1/4, 3 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes.

Vainqueur à Monaco vendredi dernier, Milan enchaîne avec une deuxième victoire de suite. L'équipe d'Ettore Messina s'est jouée du Panathinaikos Athènes ce mardi (75-54) et signe ainsi son 10e succès de la saison. Plus loin, on retrouve le champion en titre avec 7 victoires en 15 rencontres. L'Anadolu Efes Istanbul a battu Baskonia 87-72 avec un gros match d'Adrien Moerman (15 points à 6/11 aux tirs et 6 rebonds pour 18 d'évaluation en 33 minutes). Egalement dans le cinq, Rodrigue Beaubois a lui marqué 7 points à 3/7 en 16 minutes.

Enfin, l'autre formation stambouliote remonte (6 victoires, 9 défaites) petit à petit avec une troisième victoire de suite. Guidé par un excellent Nando De Colo (21 points à 8/15, 3 rebonds, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 30 minutes), le Fenerbahçe Istanbul a battu le Maccabi Tel-Aviv 90 à 79.

Les résultats de la 15e journée de l'EuroLeague :