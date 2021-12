Barcelone revient de -17 dans le dernier quart-temps pour battre Kazan après prolongation

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Derrière des Nikola Mirotic (28 points) et Kyle Kuric agressifs (23/24 aux lancers-francs à eux deux), le FC Barcelone a sauvé sa peau contre l'UNICS Kazan. Le match semblait pourtant mal embarqué : le leader de l'EuroLeague accusait un retard de 15 points à quatre minutes du terme de la rencontre. Mais dans un scénario dantesque, les Blaugrana ont réussi à revenir, grâce à leurs deux héros du soir. Les cinq minutes supplémentaires ont été très productives, mais ce sont les locaux qui ont le dernier mot (17-15).

El gesto de Isaiah Canaan tras el triplazo desde el logo... mandando a callar al Palau #EuroligaDAZN pic.twitter.com/gmzv8y8y7F — DAZN España (@DAZN_ES) December 22, 2021

Kazan n'était pourtant pas en reste. Trois joueurs ont atteint la barre des 20 points : John Brown (21) et Isaiah Canaan (20 points) ont été de bons lieutenants pour Lorenzo Brown, qui a quasiment réalisé un triple-double. L'Américain compile 27 points à 8/19 aux tirs dont 4/10 à 3-points et 7/8 aux lancers-francs, 7 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions en 36 minutes. Malheureusement pour eux, le nombre de lancers-francs accordés aux Espagnols (44) et leur adresse chirurgicale (42 rentrés, record de l'EuroLeague égalé) ont annihilé leurs espoirs. Barcelone reste premier d'EuroLeague après cette victoire au forceps, tandis que Kazan (10 victoires, 7 défaites) est toujours en lice pour les playoffs, à la septième position.

Autrement, le match entre Kaunas et Milan a été reporté pour cause de COVID-19 chez les Lombards, Monaco a perdu à Berlin et l'Anadolu Efes Istanbul s'en est sorti de justesse face à une belle formation de l'Etoile Rouge de Belgrade. En difficulté dans le deuxième quart-temps (12-25), les champions d'Europe en titre ont du attendre la toute fin de rencontre et une faute sifflé sur le MVP Vasilije Micic à 0,9 seconde de la fin pour passer devant (84-83) et l'emporter. Rodrigue Beaubois a apporté 10 points à 4/6 et 2 passes décisives en 19 minutes dans cette victoire qui permet aux siens de basculer dans le positif (9 victoires, 8 défaites). Egalement titulaire, Adrien Moerman a été plus discret (0 point à 0/6 et 3 rebonds en 25 minutes).

Les résultats de la 17e journée d'EuroLeague :