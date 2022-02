Barcelone s'en sort contre Munich, le Maccabi Tel-Aviv poursuit sa remontée

EUROLEAGUE

Outre le revers de l'ASVEL et la victoire de Monaco, quatre matches de la 24e journée d'EuroLeague ont été disputés ce mardi soir. Dauphin du Real Madrid au classement, le FC Barcelone (18 victoires, 5 défaites) s'en est difficilement tiré face au Bayern Munich (71-66). L'équipe de Sarunas Jasikevicius s'est appuyée sur l'adresse de Kyle Kuric (20 points à 4/4 à 3-points) notamment pour prendre de l'avance après un début de match compliqué (9-9 au bout du premier quart-temps).

Dans la course aux playoffs, le Bayern Munich (neuvième avec 11 victoires et 12 défaites) rate une belle occasion alors que Monaco (11-12), le Fenerbahçe (10-10) et le Maccabi Tel-Aviv (10-11) l'ont emporté. Le Club Nation a signé sa troisième victoire en autant de matches en 2022 en s'imposant 94-78 chez le Zalgiris Kaunas. Les Israéliens ont fait la différence lors du dernier quart-temps, en marquant 30 points sur la période. De quoi provoquer la colère du coach Jurij Zdovc. Pour son retour à la compétition, Joffrey Lauvergne a raté ses 4 tentatives de tir mais pris 4 rebonds en moins de 10 minutes.

Dans les autres rencontres, le Zénith Saint-Pétersbourg, quatrième (14 victoires, 7 défaites), l'a emporté à Vitoria (7-15) 90 à 82, et Milan, sixième (12-8), s'est difficilement imposé chez l'Etoile Rouge de Belgrade (8-13), 63 à 57.

Les résultats du 1er février 2022 en EuroLeague :