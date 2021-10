Barcelone s'en sort de justesse contre l'Olympiakos, Kaunas encore battu

EUROLEAGUE

Avec Milan et l'ASVEL, le FC Barcelone est la troisième équipe invaincue sur ce début de saison d'EuroLeague. L'équipe de Sarunas Jasikevicius a du s'employer mercredi soir pour venir à bout de l'Olympiakos Le Pirée. Finalement, après une prolongation, les Catalans se sont imposés d'un petit point (79-78).

Dans le dernier quart-temps, les locaux ont buté sur la défense physique des Grecs, eux aussi invaincus avant la rencontre. A la fin du temps réglementaire, Kostas Sloukas a raté son tir à 11 secondes de la fin puis Cory Higgins a fait de même quelques secondes plus tard. Lors des 5 minutes supplémentaires, c'est Pierre Oriola qui a provoqué la quatrième faute de Moustapha Fall (11 points à 4/6 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives, 4 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en 24 minutes) pour aller sur la ligne des lancers francs à 7 secondes de la fin. L'intérieur n'a pas tremblé et Barcelone est passé devant.

Kaunas à 0-3

Livio Jean-Charles a du se contenter de 7 minutes de jeu (5 points à 2/3 et 1 rebond) alors que Joffrey Lauvergne, blessé à l'épaule, n'a pas joué lors du déplacement du Zalgiris Kaunas chez l'Etoile Rouge de Belgrade. Malgré l'électrochoc créé par le changement de coach, les Lituaniens ont perdu 73-61 et pointent toujours à 0 victoires, après 3 journées. Ils sont les seuls dans ce cas avec le Bayern Munich et... l'Anadolu Efes Istanbul, pourtant vainqueur en 2020-2021.