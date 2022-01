Barcelone tombe à Kazan, le Real Madrid d'un bon Heurtel fait l'écart en tête du classement

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Real Madrid s'installe un peu plus dans le fauteuil du leader de la saison régulière de l'EuroLeague. Les Madrilènes se sont imposés de 15 points chez l'ALBA Berlin (74-89). Petit à petit, l'équipe de Pablo Laso a fait l'écart. Titulaire en l'absence de Walter Tavares (COVID-19), Vincent Poirier s'est encore montré productif (13 points à 5/8 aux tirs, 5 rebonds et 3 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 24 minutes). A ses côtés dans le cinq, Guerschon Yabusele a ajouté 12 points à 5/12 et 3 rebonds en 21 minutes. En sortie de banc, Thomas Heurtel a été saignant (17 points à 6/10 et 7 passes décisives pour 18 d'évaluation en 25 minutes) alors que, comme contre Saragosse dimanche, Fabien Causeur n'était pas sur la feuille de match.

Si le Real Madrid (16 victoires, 3 défaites) est bien ancré à la première place, c'est aussi parce que le FC Barcelone (16 victoires, 5 défaites) a encore perdu. Privés de Nikola Mirotic (COVID-19), les Catalans ont perdu chez l'incroyable promu, l'UNICS Kazan. L'équipe de Sarunas Jasikevicius a subi de plein de fouet l'intensité défensive adverse, notamment de l'intérieur John Brown (7 interceptions).

Kazan est bien installé à la cinquième place avec le même bilan (12 victoires, 7 défaites) que le CSKA Moscou et l'Olympiakos Le Pirée. Les Grecs est tombés à Tel-Aviv, face au Maccabi. Moustapha Fall (8 points à 4/4 aux tirs, 4 rebonds et 5 balles perdues pour 6 d'évaluation en 24 minutes) & co ont souffert en deuxième mi-temps. Livio Jean-Charles n'a joué que 3 minutes.

Plus loin au classement, le Fenerbahçe Istanbul lutte pour revenir dans la course au top 8 malgré les absents (Nando De Colo, Jan Vesely). Les joueurs de Sasa Djordjevic se sont arrachés lors du dernier quart-temps (29-16) pour repasser devant le Zalgiris Kaunas, lanterne rouge au classement (3 victoires, 15 défaites), et l'emporter 73-67.

Les résultats de la 22e journée de l'EuroLeague :