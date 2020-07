Baskonia ne conserve pas l'ancien limougeaud Semaj Christon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

D'après Chema de Lucas, le meneur international américain (2 sélections) Semaj Christon (1,91 m, 26 ans) est sur le marché, Baskonia n'ayant pas levé l'option pour le conserver une saison supplémentaire.

Meilleur passeur de la Summer league NBA 2019 en Californie (7,3 passes décisives), il a découvert l'Europe en 2013 en Italie à Pesaro avant de retourner aux Etats-Unis pour jouer à Oklahoma City en rotation du meneur star Russell Westbrook puis de jouer pour l'équipe G-league des Oklahoma City Blue.

Passé également par Porto-Rico, la Chine et Israël, il s'est engagé avec le Limoges CSP à l'été 2019. Très talentueux mais gêné par une blessure, en 11 matchs de Jeep Elite il tournait à 15,8 points, 2,6 rebonds et 7,4 passes pour 16,5 d'évaluation. Il a rejoint Baskonia en cours de saison pour découvrir l'EuroLeague, une compétition où il cumulait 9,1 points et 3,7 passes décisives. Dans le championnat espagnol, il valait 9 points et 2,7 passes mais il n'était pas de l'équipe ayant remporté le titre ce mardi 30 juin.