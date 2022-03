Baskonia poursuit sa dynamique et repousse le Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Les Basques de Baskonia ont frappé fort ce mercredi en s'imposant 77-62 contre le Fenerbahçe Istanbul. Portés par Wade Baldwin (24 points à 9/19 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 25 d'évaluation en 34 minutes), les hommes de Nevan Spahija ont obtenu un quatrième succès de rang en EuroLeague et se retrouvent aux portes du top 8 avec 11 victoires et 15 défaites. Le Fenerbahçe recule à la 11e place après avoir concédé sa 4e défaite de suite.

Monaco veut repousser Baskonia

Cette victoire de Baskonia donne droit à d'énormes rebondissements dans le classement : 11e avec 9 victoires et 14 défaites, le Fener est quasiment obligé de gagner les 5 prochaines rencontres pour espérer se qualifier dans le Top 8, en espérant que les autres résultats leur soient favorables. Baskonia est sur 4 victoires d'affilée et affronte Monaco ce vendredi (8e, 12 victoires et 13 défaites). Ce duel s'annonce donc décisif dans la course au Top 8. Dans le même temps, l'Etoile Rouge, qui est 10e, affronte justement l'Alba Berlin ce vendredi.