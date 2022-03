Belgrade accueillera le Final Four

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

L'EuroLeague vient d'annoncer dans un communiqué que le Final Four se déroulera finalement à Belgrade en Serbie, au lieu de Berlin, du 19 au 21 mai. Les demi-finales se disputeront le jeudi 19 mai à 18 heures et à 21 heures. Le match pour la troisième place et pour le titre se joueront le samedi 21 mai à 16 heures et 19 heures.

Comme en 2018, le Final Four se jouera dans la Stark Arena de Belgrade sous les yeux d'environ 15 000 spectateurs. Le choix de faire jouer le Final Four en Serbie a été motivé par les restrictions sanitaires en vigueur en Allemagne. Le gouvernement allemand est beaucoup plus exigeant que son homologue serbe. C'est ce qu'explique Jordi Bartomeu, président de l'EuroLeague :

"Après de longues délibérations, nous avons pris ce que nous considérons être la meilleure décision pour nos fans et nos joueurs. Notre principal objectif est de respecter l'intégrité de la compétition et de réduire l'incertitude pour toutes nos parties prenantes. Même si nous comprenons les mesures que tout gouvernement approuve pour minimiser l'impact du COVID-19, nous ne pouvons pas mettre en péril la participation de nos joueurs au Final Four." LIRE AUSSI. ENORME DESILLUSION POUR L'AS MONACO, TOUT PROCHE DE FAIRE TOMBER LE FC BARCELONE "D'un autre côté, ce ne sera qu'un report et nous avons hâte de retourner à Berlin. Nous ne pouvions pas demander une meilleure alternative maintenant que Belgrade, une ville qui s'identifie automatiquement au basket. Je tiens à remercier le gouvernement serbe et la municipalité de Belgrade de nous avoir accueillis, et nous espérons tous qu'au cours de l'avant-dernier week-end de mai, la situation pandémique nous permettra à tous de profiter à nouveau d'un Final Four palpitant."