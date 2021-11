Ben Bentil (ex Châlons-Reims) vers Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

Konstantinos "Dinos" Mitoglou blessé, Milan lui cherche un remplaçant. La piste Mathias Lessort, qui termine son contrat avec le Maccabi Tel-Aviv ce mardi 30 novembre, a été évoquée. Mais selon La Gazzetta Dello Sport, le club lombard se tourne plutôt vers Ben Bentil (2,06 m, 26 ans). Joueur de Châlons-Reims en première partie de saison 2017-2018, le Béninois n'avait pas convaincu malgré un potentiel certain. Un potentiel qu'il a cependant confirmé par la suite, au point de passer deux saisons avec un club EuroLeague, le Panathinaikos Athènes, entre 2019 et 2021. Sur ce début de saison, il jouait cette fois pour la formation turque de Bahcesehir Koleji (12 points à 45,2% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2,2 passes décisives en 23 minutes après 8 matches de championnat).