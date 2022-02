Bientôt 300 matchs d'EuroLeague pour James Gist et un seul objectif : "Je veux gagner l'EuroLeague"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

"Le basket m'a emmené partout autour de la planète". Le Villeurbannais James Gist (2,05 m, 35 ans) connaît bien le basket sur le vieux continent. Présent en Europe depuis 2009, et un passage au Lokomotiv Kuban en Russie, l'ancien intérieur de l'université de Maryland en NCAA a connu 7 équipes (Partizan Belgrade, Fenerbahçe, Malaga, Panathinaïkos, Étoile Rouge, Bayern Munich, ASVEL) et 6 pays en Europe. Sur la plus haute scène européenne, Gist a pris part à bientôt 300 matchs, et vadrouille depuis 10 ans dans cette compétition. EuroLeague TV a choisi de réaliser son focus sur l'ailier-fort.

13 years in EuroLeague, 7 teams, and 6 countries...



James Gist's run in the EuroLeague is one worth admiring.#EveryGameMatters pic.twitter.com/D0GFjSoC4l — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 16, 2022

Ce quelque chose que les autres n'ont pas

À 35 ans, James Gist a eu le temps d'accumuler de l'expérience. Explosif et rapide à monter au cercle, il a toujours été ce joueur qui joue entre 20 et 25 minutes, mais qui impacte chaque instant grâce à une présence hors du commun. Les discours d'admiration envers l'intérieur ne manquent pas : pour son coach T.J Parker, "il amène cette expérience, ce quelque chose que les autres n'ont pas". Cette grinta, ce sens de la victoire ne s'apprend pas, et James Gist en est doté. Son coéquipier Chris Jones (1,89 m, 28 ans) voit cet impact directement en jouant avec lui : "Il fait toutes les petites choses. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner".

Former @paobcgr man James Gist welcoming his old team to tonight! #EveryGameMatters pic.twitter.com/Ci9VP1WwjT — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 11, 2022

Fort de ces nombreuses saisons partout sur le continent, Gist sait reconnaître sa valeur à un groupe prometteur comme celui de l'ASVEL : "Si je peux aider les autres grâce à mon expérience, pourquoi pas ! On a un super groupe, un mix de jeunes et d'expérience, qui veulent jouer". Son objectif, l'ailier-fort ne le cache pas : "Je veux gagner l'EuroLeague ! Je veux ça". Un objectif difficilement envisageable cette saison, l'ASVEL est hors du Top 8 (quatorzième, 9 victoires pour 16 défaites). Mais il reste encore quelques saisons à James Gist pour aller chercher son objectif, la couronne en EuroLeague.