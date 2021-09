Bobby Dixon quitte le Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Joueur du Fenerbahçe Istanbul depuis la saison 2015-2016, Ali Muhammed (auparavant connu sous le nom de Bobby Dixon) ne jouera plus pour le club turc. En effet, la formation stambouliote a annoncé s'être séparé de celui qui était l'un des visages de l'effectif depuis six ans, notamment depuis sa forte contribution dans la quête du titre de 2017 en EuroLeague.

A 38 ans, l'ancien joueur de Saint-Etienne, Gravelines-Dunkerque, Le Mans, l'ASVEL et Dijon tournait à 6,1 points à 44,1% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,7 passe décisive en 16 minutes la saison passée en 48 rencontres de championnat turc et EuroLeague.