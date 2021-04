Bonne nouvelle pour Monaco, le Zénith Saint-Pétersbourg n'est plus qu'à une victoire des playoffs

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Pendant que Monaco se qualifiait en finale de l'EuroCup, en battant Gran Canaria, les supporters de la Roca Team gardaient un oeil sur le match du Zénith Saint-Pétersbourg contre le Maccabi Tel-Aviv. Car si l'équipe de Xavi Pascual joue les playoffs de l'EuroLeague plutôt que Valence, la qualification en finale de l'EuroCup acquise par l'ASM suffira pour se qualifier en EuroLeague 2021-2022. Le Zénith n'a pas flanché et s'est imposé facilement contre le Club Nation (86-69, 109 à 53 à l'évaluation collective). Ainsi, en cas de victoire lundi soir face au Panathinaikos Athènes, les Russes passeront huitièmes et joueront les playoffs.

Dans les autres rencontres, le leader barcelonais s'est incliné contre le Bayern Munich malgré la première de Pau Gasol (9 points à 4/10 aux tirs et 4 rebonds pour 5 d'évaluation en 13 minutes) et le bon match de Léo Westermann (12 points à 4/7, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 16 minutes). Le troisième, l'Anadolu Efes Istanbul, s'est largement incliné à Milan (98-75). Rodrigue Beaubois a pourtant signé un match intéressant (15 points à 5/9, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 20 minutes), Adrien Moerman étant plus discret (5 points à 2/6 et 5 rebonds en 19 minutes).

Le Top 8 de l'EuroLeague :

1) FC Barcelone (24 victoires, 10 défaites)

2) CSKA Moscou (23 victoires, 10 défaites)

3) Anadolu Efes Istanbul (22 victoires, 12 défaites)

4) Milan (21 victoires, 13 défaites)

5) Bayern Munich (21 victoires, 13 défaites)

6) Real Madrid (20 victoires, 14 défaites)

7) Fenerbahçe Istanbul (20 victoires, 14 défaites)

8) Zénith Saint-Pétersbourg (19 victoires, 14 défaites) ou Valence (19 victoires, 15 défaites)

Les résultats de la 34e journée de l'EuroLeague :