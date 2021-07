Bourges va devoir passer par un tour préliminaire pour intégrer l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Olivier Martin

Pour accompagner Basket Landes (champion de France LFB) et Lattes-Montpellier (vainqueure de la Coupe de France) en EuroLeague, Bourges Basket va devoir disputer un tournoi de qualification (du 20 au 24 septembre, lieu à définir) pour enrôler un des deux tickets restants pour la phase de poules. Il y aura deux groupes de trois équipes, réparties géographiquement.

Elles vont ainsi affronter Valence (Espagne) et Schio (Italie). Tandis que l'autre poule verra s'affronter Kayseri (Turquie), Szekszárd (Hongrie) et Sepsi (Roumanie). Autant dire que le groupe de Bourges s'annonce très relevé si on doit comparer par rapport à l'autre poule.

La première équipe de chaque tournoi sera qualifiée pour l’EuroLeague, les deux autres pour l’EuroCup.

Rappel des équipes directement qualifiées : Basket Landes, Lattes-Montpellier, Moscou, Ekaterinbourg, Fenerbahçe, Galatasaray, Salamanque, Girone, Sopron, Prague, Gdynia, Venise, Riga, Koursk.