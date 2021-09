Brock Motum va s'engager avec l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Partenaire d'entraînement de l'AS Monaco depuis le début du stage de préparation de Bormio, en Italie, Brock Motum (2,07 m, 30 ans) va s'engager avec le club de la principauté selon nos informations. Le poste 4 australien comble l'un des deux besoins présentés par l'entraîneur Zvezdan Mitrovic, qui annonçait la semaine dernière vouloir compléter l'équipe avec un ailier-fort et potentiellement un poste 3/4. Alpha Diallo va occuper le rôle du 3/4 pendant que Motum sera lui aligner sur le poste 4.

Une vraie expérience de l'EuroLeague

Brock Motum connaît le championnat de France pour avoir terminé la saison 2020-2021 avec Nanterre. Il connaît surtout l'EuroLeague puisqu'il en a même joué la finale avec l'Anadolu Efes Istanbul, à Vitoria en 2019. Avant d'en arriver là, le natif de Brisbane a démarré sa carrière professionnelle à la Virtus Bologne, après un cursus NCAA à Washington State de 2009 à 2013. Revenu en NBL, le championnat d'australie, en 2014-2015, il a ensuite passé deux saisons au Zalgiris Kaunas, découvrant l'EuroLeague. Auteur de 10,8 points de moyenne à ce niveau en 2016-2017, il s'est ensuite engagé à l'Anadolu Efes Istanbul où ses deux exercices sur place ont été complètement différents. S'il a été moins responsabilisé en 2018-2019 (11 minutes par match) qu'en 2017-2018 (18 minutes), il a donc atteint la finale 2019 à Vitoria avant de s'engager à Valence. Au bout de la première année de son contrat (5,9 points de moyenne), le club espagnol l'a libéré en 2020 et il a donc rejoint Galatasaray où il s'est montré productif (14,9 points à 52,9% de réussite aux tirs dont 47,2% sur près de 4 tentatives par match, 4 rebonds et 1,9 passe décisive en 31 minutes) dans une équipe qui a déçu (6 défaites en 6 matches de BCL, 11 victoires et 18 défaites en championnat turc).

A Monaco, l'international australien retrouve donc l'EuroLeague tout en restant dans le championnat de France. L'ASM compte à nouveau sept joueurs étrangers dans son effectif et devra s'en passer d'un, en Betclic ELITE comme en Coupe de France, puisque six seulement sont autorisés par équipe et par rencontre. Reste à savoir désormais si le staff et la direction monégasque vont ajouter d'un joueur à l'arrière pour compléter le groupe.

L'effectif actuel de l'AS Monaco pour la saison 2021-2022 :