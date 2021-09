C'est le Jour J pour l'AS Monaco, qui reçoit le Panathinaikos à 19h

C'est jour de match pour l'AS Monaco. Et pas n'importe quel match. La Roca Team va jouer le premier match d'EuroLeague de son histoire. Elle reçoit le Panathinaikos Athènes à 19 heures. Avec son budget démentiel pour une formation du championnat de France (14 millions d'euros), une masse salariale près de deux fois supérieure à celle de son rival, l'ASVEL, le club de la principauté a fait en sorte de réussir son entrée dans la compétition, avec l'espoir d'accrocher un top 8 qui leur permettrait de rester à ce niveau, au moins une année de plus.

Outre Mike James, Will Thomas ou Brock Motum, les signatures de Donatas Motiejunas et Léo Westermann ont fait du bruit. L'intérieur lituanien, qui découvre la vie sur le Rocher, attend avec impatience cette première sortie officielle. "Face au Panathinaikos, on veut rendre toute le peuple monégasque fier de cette Roca Team, annonce-t-il. Il y a une grande excitation qui nous entoure avant cette première à la maison."

Si Monaco est novice dans la compétition, ce n'est pas le cas de son adversaire du jour.

"Le Pana est une équipe qu’on ne présente plus, poursuit Donatas Motiejunas. C’est un habitué de la compétition et de ces joutes européennes à haut niveau. C’est un club avec de nombreux titres, très fort, et ce match représentera un véritable combat pour nous. L’Euroleague c’est rugueux, compétitif, solide et très physique. Les meilleures équipes y sont, et ce ne sera pas facile. Il y aura de nombreux obstacles devant nous. Mais c’est ce qui nous anime, cette envie de les franchir et d’aller le plus loin possible."