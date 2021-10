Causeur (16 points) et Poirier (17 rebonds) ont porté le Real Madrid contre Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Dans le choc entre le Real Madrid et le Fenerbahçe Istanbul, les locaux se sont imposés d'un petit point. C'est Vincent Poirier qui a donné l'avantage aux siens à 10 secondes de la fin, sur deux lancers francs. Plus globalement, le pivot français a été excellent en l'absence de Walter Tavares. Il a batu son record de rebonds dans la compétition (17, en 29 minutes) et le record de rebonds sur un match pour un joueur du Real Madrid. Il n'atteint cependant pas le record d'un joueur français dans la compétition (20 rebonds pour Florent Piétrus en 2001 contre le CSKA Moscou). A ses côtés et face à Nando De Colo (11 points à 4/9, 6 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 31 minutes), Fabien Causeur a ajouté 16 points à 6/9 aux tirs en 25 minutes. Thomas Heurtel (10 points à 2/6, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 7 d'évaluation en 16 minutes) et Guerschon Yabusele (2 points à 1/5 et 3 rebonds pour 2 d'évaluation en 25 minutes) ont été moins en réussite. C'est la quatrième victoire du Real Madrid après cinq journées. Le Fenerbahçe conserve un bilan négatif (2 victoires, 3 défaites).

L'autre club stambouliote, l'Anadolu Efes Istanbul, a ouvert son compteur victoire avec un court succès contre l'UNICS Kazan (71-68). Titulaires, Rodrigue Beaubois (14 points à 5/14, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 11 d'évaluation en 37 minutes) et Adrien Moerman (10 points à 3/5, 9 rebonds et 3 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 24 minutes) ont contribué à ce succès qui fait du bien aux champions en titre, même si l'entraîneur Ergin Ataman a déclaré : "Encore une fois, nous avons très mal joué". Il a par ailleurs noté l'adresse de l'ailier-fort français, décisive dans le final.

Dans les autres rencontres, le Bayern Munich a également signé sa première victoire, sur le parquet du Zalgiris Kaunas qui n'y arrive toujours pas (0 victoire, 5 défaites). Le Maccabi Tel-Aviv en revanche bascule dans le positif (3 victoires, 2 défaites) après son succès face au Panathinaikos Athènes. Titulaire, Mathias Lessort a cependant peu vu le terrain (0/2 aux tirs, 3 rebonds et 2 fautes en moins de 7 minutes).

