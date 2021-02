Cette fois c'est officiel : Pau Gasol revient au FC Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cette fois, c'est fait. Le FC Barcelone a annoncé le retour de Pau Gasol (2,15 m, 40 ans) 20 ans après son départ pour la NBA. L'information, qui avait déjà fait du bruit l'été dernier, était sortie samedi après-midi. Dans la foulée, le double-champion NBA l'avait néanmoins démentie.

[DERNIÈRE MINUTE] La légende @paugasol, de retour au Barça https://t.co/eVx0YzHlnQ — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 23, 2021

Après deux ans sans compétition et une lourde blessure (fracture au scaphoïde tarsien) qui l'a empêché de revenir plus tôt sur les parquets, le Catalan veut retrouver le haut-niveau afin d'être prêt pour disputer ses cinquièmes Jeux olympiques, après ceux de 2004 (7e), 2008 (2e), 2012 (2e) et 2016 (3e). Ce sera l'occasion pour lui d'essayer d'accrocher les deux titres majeurs qui manquent à son palmarès : l'EuroLeague et la médaille d'or aux Jeux olympiques. Ce qui est possible puisque le FC Barcelone est leader de la saison régulière de l'EuroLeague et l'Espagne encore championne du monde en titre.