Chez le Fenerbahçe, Andrew Albicy donne la victoire à Saint-Pétersbourg

Au terme d’un vrai match de trainard de la part de son équipe, le meneur français Andrew Albicy a offert la victoire à son équipe de Saint-Petersbourg (81-84) sur un tir à 3-points dans le corner plein de sang froid à 2,6 secondes de la fin du match.

Pour le Fenerbahçe, la situation comptable reste préoccupante avec déjà 10 défaites après 15 matchs dont celle-ci à domicile face au bon dernier de l’EuroLeague.

Les Stambouliotes étaient pourtant en tête à la pause après une première mi-temps bien maitrisée. Mais les Russes, à la faveur d’une belle adresse extérieure, sont restés au contact. Le Fenerbahçe a ensuite proposé un jeu offensif indigne d’une équipe présente lors des cinq derniers Final Four. Ils s’en sont remis aux exploits individuels de Kostas Sloukas et de Joffrey Lauvergne (18 points record en Euroleague). En face, les visiteurs partageaient beaucoup mieux le ballon et sont passés en tête à 3 mintues et 30 secondes de la fin du match. Seulement, Sloukas à 3 points dans le corner à 8 secondes de la sirène pensait avoir envoyé les deux équipes en prolongation. Mais Albicy lui a répondu en sortie de temps-mort sur un service de Gustavo Ayon.

C'est la quatrième victoire de la saison pour le Zénith.