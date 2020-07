Chris Singleton prolonge à l'Anadolu Efes Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'ancien NBAer Chris Singleton (2,06 m, 30 ans) a signé pour deux ans avec une année optionnelle supplémentaire avec la formation turque de l'Anadolou Efes Istanbul.

Ex-joueur des Seminoles de Florida State en NCAA, il a été drafté par les Wizards de Washington D.C. en 18e position en 2011. Après 3 saisons dans la capitale fédérale américaine et 145 matchs NBA, il n'est pas parvenu à s'imposer et a ainsi pris une autre direction. A 25 ans, il a rejoint le championnat chinois et l'équipe des Jiangsu Dragons C'est en 2015 qu'il est arrivé en Europe en signant au Lokomotiv Kuban en Russie (9,9 points à 49,5% aux tirs, 5,1 rebonds et 1,2 passe décisive pour 12,1 d'évaluation).

Passé ensuite deux saisons par le Panathinaikos d'Athènes et le FC Barcelone, il s'est engagé pour l'Anadolou en 2019. Aux côtés des deux internationaux français Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois , il tournait à 10,9 points à 47,3% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 1,4 passe décisive pour 12,5 d'évaluation.

Après les prolongations du Français Rodrigue Beaubois et du meneur américain Shane Larkin qui sort d'une saison historique, l'Anadolou Efes Istanbul compte sur la continuité de son effectif.