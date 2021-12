Cinquième défaite de suite en EuroLeague pour Monaco, défait par Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'AS Monaco n'y arrive plus en EuroLeague. Ce vendredi soir, la Roca Team a signé sa cinquième défaite de suite en Coupe d'Europe, en s'inclinant 71-65 contre Milan. Les Lombards ont passé un 13-2 aux joueurs de Zvezdan Mitrovic pour finir le premier quart-temps. De quoi leur permettre de faire la course en tête. L'avance de l'équipe d'Ettore Messina a grimpé jusqu'à +21 en début de quatrième quart-temps. Guidés par Paris Lee, largement responsabilisé (19 points à 6/12 aux tirs, 3 rebonds, 6 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 36 minutes) en l'absence de Mike James - qui a essayé de jouer mais est retourné aux vestiaires au bout de 2 minutes et 42 secondes -, les joueurs de la principauté se sont rebellés pour s'approcher des visiteurs en fin de rencontre. Sans toutefois parvenir à renverser la vapeur.

Trop portés sur les jeu en isolations, les Monégasques, auteurs de 10 passes décisives seulement, n'ont marqué que 65 points. Et encore, il étaient bloqués à 44 points après 30 minutes de jeu. Ils devront faire mieux à Kaunas le mercredi 15 décembre afin de retrouver le succès.

