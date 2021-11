Cinquième défaite de suite pour le CSKA Moscou

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le CSKA Moscou vit une période compliquée. Diminuée, l'équipe de Dimitris Itoudis a entamé une série de cinq défaites (une première depuis la saison 2000-2001) à l'occasion de son déplacement en France et en principauté de Monaco il y a deux semaines. En effet, elle y a perdu deux matches en EuroLeague, sur les parquets de l'ASVEL et de l'AS Monaco. Depuis, elle n'a pas retrouvé la victoire.

Pourtant, Shengelia et Milutinov ont rejoué

Battue par le BC Kalev/Cramo le 1er novembre en VTB League (67-56), puis le Fenerbahçe Istanbul le jeudi 4 en EuroLeague (82-92), la formation moscovite s'est de nouveau inclinée en VTB League ce dimanche chez l'UNICS Kazan (69-64). Pourtant, Tornike Shengelia (11 points et 7 rebonds en 28 minutes) ainsi que Nikola Milutinov (2 points et 3 rebonds en 10 minutes) sont revenus à la compétition. Mais cela n'a pas suffit pour s'en sortir, Kazan ayant battu le CSKA pour la première fois depuis 2019 malgré de multiples oppositions. Reste à savoir quand et comment l'ex club de l'Armée rouge va réussir à inverser la tendance, alors que son équipe reçoit le Maccabi Tel-Aviv (en pleine bourre) jeudi en EuroLeague.