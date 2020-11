Cinquième victoire de la saison pour le Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur à Baskonia

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Cinquième victoire en sept matchs. La saison du Zénith Saint-Pétersbourg commence bien malgré les soucis de COVID-19 au mois d'octobre. Lundi soir à la Buesa Arena, Tonye Jekiri (7 points et 7 rebonds pour 11 d’évaluation) et Youssoupha Fall (8 points et 3 rebonds pour 4 d’évaluation) ne sont pas parvenus à les stopper et se sont inclinés de 7 points (70-77).

Le Zénith, porté par un Mateusz Ponitka des grands soirs (18 points, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 22 d’évaluation), a infligé un 21-4 à cheval sur les troisièmes et quatrièmes quart-temps et les locaux n'ont pas pu revenir dans la partie. Avec 20 fautes provoquées de chaque côté, les hommes de Pascual Xavi se sont montrés plus en réussite aux lancers francs (84% à 16/19) que leur adversaire (59% à 10/17).

Le Zénith n'a plus que trois matchs à gagner pour égaler son total de victoires de la saison passée. Les Russes joueront leur prochain match contre le Zalgiris Kaunas ce jeudi 26 novembre.