Combatif, l'ASVEL s'incline avec les honneurs au Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Avant la rencontre de ce mardi 1er février, l'ASVEL restait la dernière équipe à avoir battu le Fenerbahçe (victoire 84-82 le 23 décembre 2021).

Une rencontre où les stars du club stambouliote, Jan Vesely et Nando De Colo, s'étaient d'ailleurs blessés. Toujours indisponible, l'arrière du Fener a dû apprécier l'entrée en matière de son compatriote, Elie Okobo (23 points à 8/18 aux tirs). Ce dernier se met directement en avant dans l'antre du Fenerbahçe pour infliger un 7-0 d'entrée de jeu. Les mots sont presque trop faibles tant le meneur gaucher porte l'ASVEL sur cette première période d'un match crucial pour T.J Parker et ses hommes.

Elie Okobo au four et au moulin

Dans le premier quart-temps, il inscrit 12 points à 5/7 au tir. Et lorsque le Fener crée le premier écart du match avec une dizaine de points d'avance, c'est son retour sur le parquet qui permet à l'ASVEL de recoller partiellement au score. Sauf que le peu de taille qu'oppose l'ASVEL en défense, avec un Kostas Antetokounmpo positionné en 5, facilite grandement la tâche des Turcs, qui comptabilisent presque autant de rebonds défensifs (8) qu'offensifs (6) en première période (47-41, 20').

Pour débuter la seconde mi-temps, c'est un autre joueur de l'ASVEL qui sème la révolte, Charles Kahudi (14 points et 6 rebonds). De par son énergie et sa détermination, celui que l'on surnomme l'Homme lance une série pour son équipe dans son registre habituel : rebond offensif, 3-points et présence défensive de tous les instants. Le match devient alors beaucoup plus défensif et heurté, ce qui réveille le bruyant public du Fenerbahçe. C'est également l'ensemble du collectif villeurbannais qui se révèle. En difficulté lors des vingt premières minutes, Kostas Antetokounmpo (6/8 aux lancers-francs) ne domine pas mais parvient à provoquer des fautes sous le panier (5 fautes provoquées au total).

Le Fener l'emporte à l'usure

La décision se fait finalement au milieu de la dernière période. Avec abnégation, le Fener finit par créer un écart qui s'avérera définitif (73-67, 35'). Guduric (15 points avec un 5/6 à 2-points), maladroit à longue distance, préfère exploiter (à raison) les matchs-ups en sa faveur pour se frayer un chemin vers le cercle. La fatigue mentale dont parlait T.J Parker en préambule du match semble se ressentir dans les dernières minutes L'ASVEL n'inscrit que 13 petits points lors de l'ultime période et doit laisser le Fenerbahçe conclure le travail sur la ligne des lancers-francs (85-76).

Avec cette troisième défaite en autant de rencontres en Euroleague, le club du président Tony Parker peut quasiment dire adieu à ses espoirs de top 8 (13e, 9 victoires - 14 défaites). Villeurbanne aura quand même l'opportunité de repartir de Turquie avec une victoire vendredi 4 février 2022 face à l'Anadolu Efes de Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman.

