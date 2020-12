Combative, l'ASVEL n'a pas créé l'exploit contre le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Si près, si loin. L'ASVEL s'est bien battue ce mardi soir à l'Astroballe contre le champion d'Europe 2019, le CSKA Moscou, mais les Rhodaniens n'ont pas pu casser la série de 11 victoires de l'ASVEL (78-87).

Si les Moscovites ont pris le large dans le deuxième quart-temps, grâce à une grosse présence au rebond offensif (14 prises au total) et au talent de Mike James, l'ASVEL est revenue avant la mi-temps (41-46) grâce à un 4/4 à 3-points. Privée de Moustapha Fall, que l'on pensait sorti à cause des fautes (2 après 7 minutes de jeu) mais qui souffrait des cotes selon le consultant de RMC Sport Stephen Brun, les joueurs de T.J. Parker ont continué d'y croire pendant un long moment ensuite.

S'appuyant sur un David Lighty (12 points à 4/10 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 3 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 31 minutes) encore très présent des deux côtés du parquet mais aussi Guerschon Yabusele (16 points à 6/9, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 28 minutes), ils ont collé aux basques des Moscovites avant de craquer à quelques minutes de la fin toujours à cause de Mike James (31 points à 10/23 aux tirs et 6 passes décisives pour 24 d'évaluation en 36 minutes) et des secondes chances. Le pivot serbe Nikola Milutinov s'est d'ailleurs régalé (17 points à 7/10 et 14 rebonds pour 30 d'évaluation en 28 minutes).

C'est la 10e défaite en 15 rencontres d'EuroLeague cette saison pour l'ASVEL, qui retournera à Istanbul la semaine prochaine pour y affronter le Fenerbahçe le 30.