Contre l'Anadolu Efes Istanbul, Zaccharie Risacher (ASVEL) est devenu le plus jeune français à être titulaire en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo :

À 16 ans et 302 jours, Zaccharie Risacher (né en 2005) est devenu le plus jeune français à être titulaire en EuroLeague. C’était ce vendredi à la Sinan Erdem Dome (16 000 places) de l’Anadolu Efes Istanbul, où l’ASVEL a été battue avec les honneurs. Fils de Sandrine et de Stéphane (médaille d’argent aux JO de Sydney en 2000 avec les Bleues), l’ailier villeurbannais, aussi vainqueur de l'EuroChallenger U16, est également le 19e joueur le plus jeune à être titularisé dans la reine des compétitions européennes. « On va essayer d’en profiter longtemps car un jour, il faudra passer l’Atlantique pour aller le voir », disait Anthony Brossard, son coach en Espoirs après le sacre au Trophée du Futur en mai 2021. « Il a une qualité de contrôle incroyable. Il a un tir et une intelligence de jeu remarquables. »

Sa 3e apparition en professionnel

À son aise en U21 (12,7 points à 44,9 % de réussite aux tirs, 5 rebonds et 2,4 passes pour 14 d'évaluation en 27 minutes), Zaccharie Risacher avait déjà été appelé par T.J. Parker contre les Metropolitans 92, en novembre puis plus récemment contre l'AS Monaco à l'Astroballe, toujours en EuroLeague.

Un premier rendez-vous européen à l'Efes Istanbul qui fera date pour Zaccharie Risacher.

(photo : Sébastien Grasset)