Contre le Maccabi Tel-Aviv, Monaco a retrouvé la victoire

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après 7 défaites sur les 8 dernières journées, l'AS Monaco est parvenue à s'imposer ce mercredi soir pour la 18e journée de la saison régulière de l'EuroLeague, journée qui marque le début de la phase retour. La Roca Team s'est imposée 82 à 76 contre le Maccabi Tel-Aviv, signant ainsi sa septième victoire en 18 matches.

Après un début de rencontre disputé, plutôt à l'avantage des visiteurs grâce à leur domination au rebond aux balles perdues provoquées, le meneur Mike James (12 points et 13 passes décisives) a donné l'avantage aux siens (35-33) peu avant la pause sur un tir à 3-points dont il a le secret. Mieux en place offensivement, avec une marque bien répartie (16 points pour Motiejunas et Diallo), les locaux ont fait la course en tête en deuxième mi-temps. Mais déjà intenable à l'aller, Scottie Wilbekin a remis ça (31 points, 31 d'évaluation). Mais pas au point de permettre au Club Nation d'éviter la défaite en principauté. Et potentiellement l'éviction de l'entraîneur Ioannis Sfairopoulos.

