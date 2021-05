Cory Higgins envoie Barcelone en finale de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Après l'échec de Kevin Punter (23 points à 7/12 aux tirs), pourtant ouvert derrière la ligne à 3-points, Cory Higgins (11 points à 5/12) a hérité de la balle, remonté le terrain et s'est stoppé pour tirer en reculons juste devant la ligne des 6,75 m et marquer. Grâce à ce panier du vainqueur de l'EuroLeague 2019 à 0,5 seconde de la fin, le FC Barcelone l'a emporté 84 à 82 contre Milan, se qualifiant ainsi pour la finale dimanche face à l'Anadolu Efes.

Si la partie a été serrée, la première mi-temps a été barcelonnaise avant que la formation d'Ettore Messina ne prenne le dessus dans le troisième quart-temps (16-29). Mais les Catalans n'ont pas craqué, sont revenus et l'ont finalement emporté de 2 petits points. Le duo Nick Calathes (17 points à 6/9, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 26 minutes) - Nikola Mirotic (21 point à 5/10, 6 rebonds et 8 fautes povoquées pour 28 d'évaluation en 28 minutes) a été excellent.

Dimanche, l'équipe de Léo Westermann (pas sur la feuille de match) tentera de remporter la première EuroLeague du club depuis 2010.

