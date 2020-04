Courtisé par l’Olympiacos et Milan, Malcolm Delaney confie qu'il aimerait finir sa carrière à Barcelone

Malcolm Delaney (1,91 m, 31 ans) a confirmé sur son compte Twitter avoir été courtisé par l’Olympiacos Le Pirée et Milan en vue de la saison prochaine. A l’heure actuelle, le combo-guard américain explique qu’aucune offre concrète ne lui a été proposée. Le joueur qui tournait à 10,2 points, 2,2 rebonds et 4,8 passes décisives pour 11 d’évaluation en 26 matchs d’Euroleague a une clause dans son contrat qui peut être utilisée jusqu'au 22 juin. Le champion de France 2012 a par ailleurs déclaré, toujours sur Twitter, « que Barcelone était sa ville préférée en Europe et qu'il aimerait y terminer sa carrière si possible. »

Barcelona is my favorite Europe city and I’d love to finish my career there. Don’t let storied about “INTEREST” confuse anything. Lol I’m not even a free agent so stop @ me