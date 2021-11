Danilo Andjusic : "Nous devons donc nous remettre sur les bons rails"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une semaine difficile, marquée par deux lourdes défaites chez l'Olympiakos Le Pirée et la JL Bourg, l'AS Monaco veut rebondir. Avec le retour de Léo Westermann et un Donta Hall apte, la Roca Team devrait pouvoir évoluer avec tous ces cadres. A domicile face au Bayern Munich (3 victoires, 5 défaites), une équipe qui monte en puissance, la victoire est plus que nécessaire pour l'équipe de Zvezdan Mitrovic (4 victoires, 4 défaites en EuroLeague).

« Ce match contre le Bayern Munich sera très important pour nous avant d’aller affronter le Maccabi Tel-Aviv et l’Anadolu Efes Istanbul, commente l'entraîneur monténégrin. Le Bayern est une équipe très sérieuse qui ambitionne de se qualifier pour les play- offs, comme la saison dernière. Ils disposent d’un effectif de qualité avec des joueurs d’expérience. Nous avons pu analyser notre match contre l’Olympiacos Piraeus et mettre le doigt notamment sur nos erreurs en défense. Nous avons pu effectuer de bonnes séances d’entraînement après Bourg. Les joueurs sont prêts ».

Efficace depuis le début de saison (11,1 points à 42,9% de réussite à 3-points en 22 minutes), Danilo Andjusic est ambitieux pour cette rencontre :

« Tous les matches sont importants, mais celui-ci l’est encore plus car nous avons connu deux lourdes défaites d’affilée. Nous devons donc nous remettre sur les bons rails, recommencer à jouer le basket qui était le notre avant ces deux matches, montrer une grande énergie dès le coup d’envoi. Et ça, pendant 40 minutes si nous voulons gagner car le Bayern est une belle équipe en grande forme, c’est une formation dangereuse, il faudra être prêt. Ce sera un match difficile, ce sera à nous de mettre les bons ingrédients, concentrés, avec une grande énergie , spécialement en défense ».

Entre-deux à 20 heures ce vendredi à la salle Gaston Médecin.