Danilo Andjusic blessé, Rob Gray réintégré à la rotation monégasque ?

Monaco retrouve le sourire. Avec sa victoire de vendredi contre le Fenerbahçe Istanbul avec le panier-average en prime (92-78), l'ASM se replace en septième position de l'EuroLeague. Soit une soirée parfaite dans l'optique des playoffs avec un triomphe face à un concurrent direct, grâce notamment à la performance d'Alpha Diallo (2,01 m, 24 ans), auteur de 24 points à 10 sur 14 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. « C'est bon pour nous qu'à chaque match, quelqu'un hausse son niveau de jeu. Aujourd'hui, Alpha a fait un match extraordinaire », savoure Sasa Obradovic.

Une blessure et des ajustements futurs ?



Malgré la victoire, un point noir est à noter, la blessure de Danilo Andjusic (1,95 m, 30 ans). Le Serbe n'a joué que deux petites minutes et est sorti en fin de premier quart-tems, visiblement touché par une blessure musculaire. L'ancien arrière de la JL Bourg est un joueur important de la rotation en EuroLeague de la Roca Team, avec 17 minutes disputées par rencontre pour 7,9 points de moyenne (26 matchs joués). « Ce qui n'est pas bon, c'est la blessure d'Andjusic (...) Si Danilo n'est pas là, nous devrons songer à rappeler Rob Gray. C'est ce à quoi nous pensons actuellement. » MVP de la finale de l'EuroCup au printemps dernier, très rapidement prolongé pour deux saisons par le club de la Principauté, Rob Gray a subi un gros déclassement dans la rotation monégasque, encore plus accentué depuis l'arrivée de Sasa Obradovic, et n'a plus joué depuis le 23 janvier avec la Roca Team. Toujours capable de trouver le chemin du cercle en Betclic ÉLITE (11,5 points en 11 rencontres), l'ex-Metropolitan n'arrive pas à s'exprimer en EuroLeague (3,8 points à 28% en 8 matchs) et n'y a plus joué depuis le 15 décembre, soir d'une victoire à Kaunas pour la première d'Obradovic.

Le collectif avant tout

Outre la sortie remarquée d'Alpha Diallo, Sasa Obradovic salue également le fait que ses joueurs ne se reposent pas uniquement sur leur leader. « C'est bien qu'on ne s'appuie pas juste sur Mike James. » Quatre joueurs ont inscrit plus de 10 points et 17 passes décisives ont été délivrées, le collectif monégasque se porte bien. En parlant de son meneur américain, le coach ajoute. « Il a été bon sans marquer beaucoup de points, et les gars du banc, comme Motum, nous ont donné une certaine contribution. » Mike James a inscrit 10 points, un peu en dessous de ses standards d'EuroLeague (15,9 points par match en moyenne).



Alpha Diallo a réalisé son meilleur match de la saison

La victoire reste précieuse, mais la Roca Team va devoir trouver quelques ajustements avec cette blessure de Danilo Andjusic. Les futurs renforts, comme celui de Dwayne Bacon, grippé depuis une semaine, vont permettre à l'ASM de s'adapter au calendrier soutenu de la fin de saison. Septièmes de l'EuroLeague, les Monégasques doivent impérativement se retrouver dans les 8 premiers, donc en playoffs, pour valider leur ticket pour la prochaine édition de la compétition. Il leur reste sept matchs pour accomplir cette performance et ils se déplaceront au Palau Blaugrana le 3 mars prochain, pour y affronter les leaders de l'EuroLeague, le FC Barcelone. Avec Rob Gray, donc ?