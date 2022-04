Dans une belle ambiance, l'AS Monaco se fait étouffer à l'Olympiakos

De la paix et de l’amitié, l’antre de l’Olympiakos n’en porte que le nom. Salle inviolable, où seule l’Étoile Rouge de Belgrade s’est imposée en 21 rencontres d’EuroLeague cette saison, l’antre de l’Olympiakos a également célébré Vassilis Spanoulis, intronisé « légende » de l’EuroLeague avant l'entre-deux, sous les clameurs d’un public déjà bien chauffé à blanc...

C’est dans cet atmosphère volcanique que l’AS Monaco disputait le premier match des playoffs d’EuroLeague de son histoire. Avec l’intime ambition de réaliser ce qu’aucun des petits poucets en C1 n’a réussi : se qualifier pour le Final Four, à Belgrade du 28 au 30 mai prochains.

Dix premières minutes solides

Impressionnante défensivement, la Roca Team a d’abord joué à la perfection. Sur toutes les lignes de passe, touchant les ballons sur chacun des systèmes adverses, les Monégasques ont longtemps perturbé la bonne exécution offensive des Grecs. Adroite en périphérie, tout en contrôle, la Roca Team a toutefois perdu de leur superbe dès l’aube du 2e quart-temps. Comptant jusqu’à sept longueurs d’avance (8-15, 10’), la formation princière a subi les coups de boutoir grecs (33-22, 18’), avec Yorgos Printezis et Shaquielle McKissic en sortie de banc.

Des Monégasques impuissants

Pas assez agressive dans la raquette (aucun lancer franc à la mi-temps !), les protégés de Sasa Obradovic ont eu du mal à trouver la faille pour enrayer la machine grecque. À l’image d’un Dwayne Bacon transparent, presque apeuré par l’ambiance grecque, la Roca Team était tout simplement sans solution offensive (46-32, 27’).

« Notre défense a été très solide, valide Georgios Bartokas, le coach de l'Olympiakos, au micro d’EuroLeague TV. Tout le monde a fait le boulot, on a bien protégé le panier, on a évité les paniers en transition. C’est seulement le premier match de la série, il faudra limiter les balles perdues au match 2, être plus patients et se souvenir de notre premier quart-temps. »