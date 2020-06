Darrun Hilliard encore au CSKA Moscou la saison prochaine

EUROLEAGUE

Crédit photo : CSKA Moscou

Le swingman (poste 2-3) américain Darrun Hilliard (1,98 m, 26 ans) vient de finir sa deuxième saison en Europe avec le CSKA Moscou. Et il en jouera au moins une troisième, toujours avec le club russe, puisqu'il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2021.

.@DHilliard6X stays with CSKA!



Guard Darrun Hilliard’s next contract is valid until the summer of 2021.#CSKAbasket pic.twitter.com/NIBBxALGC2 — CSKA Moscow (@cskabasket) June 25, 2020

Formé à l'université de Villanova et passé ensuite par les Detroit Pistons et les San Antonio Spurs en NBA, le natif de Bethlehem en Pennsylvanie a démarré sa carrière européenne à Baskonia en 2018. Spécialiste du tir à 3-points (41,7% toutes compétitions confondues en 2019/20), il tournait cette année en VTB League à 11,9 points, 2,7 rebonds et 1,9 passe décisive pour 10,7 d'évaluation et en EuroLeague il valait 10,6 points, 2,4 rebonds et 1,2 passe pour 7,1 d'évaluation, faisant de lui le deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Mike James (11,1 points).