Darrun Hilliard passe du CSKA Moscou au Bayern Munich

EUROLEAGUE

Après deux saisons au CSKA Moscou, Darrun Hilliard (1,96 m, 28 ans) rejoint un autre quart de finaliste de la saison 2020-2021 de l'EuroLeague. Selon Sportando, l'ancien joueur des Détroit Pistons et San Antonio Spurs (NBA) va rejoindre le club bavarois, qui signe un gros coup sur le marché des transferts, prouvant une fois de plus sa montée en puissance au niveau européen. En EuroLeague en 2020-2021, le Pennsylvanien tournait à 8,7 points à 38,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 1,1 passe décisive.

Il formera une belle paire à l'arrière avec Corey Walden (1,88 m, 29 ans le 5 août prochain) qui arrive lui de l'Etoile Rouge de Belgrade. Au sein du collectif serbe, l'ancien joueur d'Ostende, de l'Hapoel Holon et du Partizan Belgrade a tourné à 10,5 points à 42,8% de réussite aux tirs, 1,8 rebond, 2,3 passes décisives et 4,3 passes décisives pour 9,9 d'évaluation en 23 minutes sur 30 rencontres d'EuroLeague.

Après avoir prolongé son coach Andrea Trinchieri jusqu'en 2023 et l'ailier Paul Zipser jusqu'en 2024, avoir engagé Andreas Obst (Ulm) Gavin Schilling (Braunschweig), Ognjen Jaramaz (Partizan Belgrade) et récupéré Marvin Ogunsipe (Hambourg) après son prêt, le Bayern Munich poursuit donc sa belle intersaison.