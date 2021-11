David Lighty blessé, Marcos Knight arrive en renfort à l'ASVEL

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite à la blessure de David Lighty, éloigné des parquets pour au moins deux mois, l'ASVEL a décidé d'engager Marcos Knight (1,88m, 32 ans).

« Nous sommes heureux d’être rapidement parvenu à un accord avec Marcos », se réjouit le président délégué Gaëtan Muller. « Avec les pépins physiques qui nous sont tombés dessus ces dernières semaines, il était devenu nécessaire pour nous de se renforcer afin de se donner le maximum de chances de poursuivre nos excellents parcours dans les deux compétitions. »

Arrivé à l'été 2020 en provenance de Ludwigsbourg à l'AS Monaco, le natif de Dublin (Géorgie) avait fait parler sa puissance sous les ordres de Zvezdan Mitrovic. Son impact y était pour beaucoup dans la campagne victorieuse d'EuroCup, comme nous l'avait confié Will Yeguete après le sacre final.

« C’est le bulldog de l’équipe, c’est l’énergizer. Je pense que c’est notre MVP. Il fait beaucoup de boulot qui ne se voit pas. C’est un joueur qui a les crocs. C’est un mort de faim et un féroce compétiteur. Il peut prendre 12 rebonds alors qu’il fait 1,88m. Il a pris un gros tir contre UNICS lors du premier match à domicile pour nous donner la victoire. C’est l’un des joueurs le plus complet de notre équipe, il apporte beaucoup des deux côtés du terrain. »



Après une saison accomplie sur le Rocher (13,5 points, 5,5 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne en EuroCup et 11,3 points, 3,4 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne en championnat), où il serait resté cette année sans des problèmes de passeport, l'arrière américain a donc décidé de rejoindre le rival et apportera une expérience bienvenue au groupe de T.J. Parker, défait hier à Belgrade.

De la deuxième division allemande à l'EuroLeague

En s'apprêtant à découvrir l'EuroLeague, potentiellement dès mardi prochain contre le Real Madrid, Marcos Knight valide ainsi une nouvelle étape d'envergure dans sa carrière, démarrée par trois saisons en... seconde division allemande. Vu à Baunach, Heidelberg et Jena, il avait remporté le championnat en 2016, avant d'évoluer en D2 turque en 2017/18 avec Afyon. Son parcours a pris un coup d'accélérateur formidable en 2020, en étant élu MVP du tournoi final de la Bundesliga sous les couleurs de Ludwigsburg. La suite, vous la connaissez...